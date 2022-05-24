Фасады на гостевых маршрутах Копейска решили привести к единому стилю

Город готовится к празднованию своего 115-летия

В Копейске в связи с подготовкой к празднованию 115-летия города все гостевые маршруты приведут в соответствие с дизайн-кодом. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в администрации города.

Привести вывески и витрины к единому стилю планируют до середины августа.

Согласно информации, предоставленной корреспонденту ИА «Первое областное» в мэрии, дизайн-код действует в Копейске с 2020 года. Он регламентирует, в частности, оформление витрин, размеры и места размещения торговых вывесок на фасадах домов. Так, витрины магазинов обязательно должны иметь световое оформление. Вывески могут размещаться только на плоских участках фасадов, свободных архитектурных элементов. Если в здании несколько магазинов или кафе, то их вывески должны быть на одной высоте. Правила также регламентируют типы допустимых вывесок и витрин.

В мэрии Копейска уточнили, что регулярно проводят встречи с владельцами и арендаторами магазинов и нестационарных торговых объектов по поводу внедрения в городе дизайн-кода.

О том, какой дизайн-код разработали для вывесок и табличек в Челябинске, читайте в материале Первого областного информагентства.