/ Фасады театров и музеев отремонтируют в Челябинске к 2020 году

Деньги на работу выделили в рамках программы по развитию культуры и туризма.

Не только фасады жилых домов, но и фасады учреждений культуры будут отремонтированы к саммитам ШОС и БРИКС. На это из федерального и областного бюджетов уже выделены 88 миллионов рублей. Работа пойдет в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма Челябинской области на 2015−2020 годы».

88 миллионов рублей мы сегодня дополнительно вносим в бюджет культуры Челябинской области. 64 миллиона — дополнительные средства, связанные с проведением саммитов ШОС и БРИКС. Эти средства в основном будут направлены на проектно-сметную документацию, работы по ремонту фасадов, молодежного театра, театра оперы и балета, картинной галереи, филармонии. — сказал министр культуры Алексей Бетехтин.

В рамках программы развития туризма выделяют деньги и на финансирование областных театров кукол и театров для детей. 8,8 миллиона рублей пошли из федерального бюджета и 2,5 миллиона — из областного.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске к 2020 году. Город преобразится за эти два года. Появятся новые объекты и здания, исчезнут несанкционированные торговые точки, будет проведен капремонт зданий, расположенных на гостевых маршрутах.