Фасад детского сада под Челябинском отремонтируют за пять миллионов рублей

Работы запланированы на 2023—2024 годы

Детский сад № 7 в поселке Октябрьском в следующем году ждет ремонт фасада за пять миллионов рублей. Внутри все выглядит уютно и красиво, а появившиеся в социальных сетях фотографии сделаны с внутренней части здания. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе Копейска в ответ на появившиеся в сети «ВКонтакте» снимки учреждения.



«На фото копейский детский сад, который буквально рассыпается на глазах. Садик был построен еще в 1954 году и уже много лет находится без ремонта, состояние его просто шокирует. Фото напоминают дом ужасов, а не комфортное место для нахождения малышей», — написал один из пользователей сообщества «Инцидент Копейск» во «ВКонтакте».

Мама одного воспитанника, по словам автора сообщения, пожаловалась, что в учреждении неоднократно осыпался потолок в спальне ясельной группы во время сончаса.

«Заводить ребенка в такое здание бывает не просто, ребенку становится страшно глядя на полуразрушенные стены», — резюмировал пользователь соцсети.

В администрации Копейска на запрос ИА «Первое областное» ответили, что детский сад № 7 по улице Гагарина, 3 в поселке Октябрьском функционирует и постоянно поддерживается в рабочем состоянии.

«На фотографии отображена внутренняя часть фасада, где не предусмотрен вход детей в группы. Внутри помещение выглядит уютно и красиво. Системы отопления, водоснабжения, канализации функционируют. Кровля здания также находится в исправном состоянии. Проводился ремонт отмостки, фундамента, ступеней. Садик ежегодно в августе проходит госприемку к новому учебному году», — рассказала информационному агентству начальник отдела пресс-службы администрации Копейска Наталья Чабан.

Сейчас детский сад, по данным мэрии Копейска, стоит в очереди для проведения ремонта по линии министерства образования Челябинской области на 2023—2024 годы.

«Так как этот детский сад индивидуальной планировки, была подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт всего фасада. Государственная экспертиза пройдена. Сумма по проекту — более 5 миллионов рублей», — уточнила Наталья Чабан.

Кроме того, в настоящее время в поселке Октябрьском, на улице Северной, 31, ведется строительство еще одного детского сада на 140 мест. Объект планируется сдать к 1 сентября. Текущие работы полностью обеспечены финансированием.