Федеральная антимонопольная служба выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей. Поставки шли в больницы 62 регионов, в том числе Челябинской области, сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.
В Антимонопольной службе подозревают, что компании «МФК „Арфа“» и «Просторы здоровья» заключили и реализовали антиконкурентное соглашение, которое помогло им поддерживать цены на торгах.
Речь идет о поставке лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень жизненно важных.
«Организации одерживали победу на торгах без снижения или с минимальным снижением от начальной цены контракта», — отмечают в пресс-службе.
Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Если вина компаний будет доказана, им грозят штрафы.