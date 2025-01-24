ФАС заподозрила сговор на поставку лекарств в больницы Челябинской области

Если вина компаний будет доказана, им грозят штрафы

Федеральная антимонопольная служба выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей. Поставки шли в больницы 62 регионов, в том числе Челябинской области, сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

В Антимонопольной службе подозревают, что компании «МФК „Арфа“» и «Просторы здоровья» заключили и реализовали антиконкурентное соглашение, которое помогло им поддерживать цены на торгах.

Речь идет о поставке лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень жизненно важных.

«Организации одерживали победу на торгах без снижения или с минимальным снижением от начальной цены контракта», — отмечают в пресс-службе.

Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Если вина компаний будет доказана, им грозят штрафы.