Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждения главным операторам 12 крупнейших аэропортов России, включая Челябинск. Поводом стал незаконный отдельный тариф за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров, сообщает пресс-служба УФАС Челябинской области.
Помимо челябинского аэропорта, нарушения выявлены в Благовещенске, Волгограде, Горно‑Алтайске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новом Уренгое, Оренбурге, Перми, Петропавловске‑Камчатском, Самаре и Тобольске.
Ранее аналогичные предупреждения уже получили операторы аэропортов Сочи, Калининграда (Храброво) и Екатеринбурга (Кольцово).
В ФАС расценили такие тарифы как навязывание авиакомпаниям невыгодных условий договора. Если операторы не отменят спорные сборы, служба возбудит антимонопольные дела с возможным назначением штрафов.
Для авиаперевозчиков, работающих в Челябинске, это может означать снижение издержек и — потенциально — стабилизацию цен на авиабилеты для пассажиров.