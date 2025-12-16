ФАС выявила незаконные сборы в аэропорту Челябинска

Подобные нарушения выявлены и в других городах

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждения главным операторам 12 крупнейших аэропортов России, включая Челябинск. Поводом стал незаконный отдельный тариф за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров, сообщает пресс-служба УФАС Челябинской области.

Помимо челябинского аэропорта, нарушения выявлены в Благовещенске, Волгограде, Горно‑Алтайске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новом Уренгое, Оренбурге, Перми, Петропавловске‑Камчатском, Самаре и Тобольске.

Ранее аналогичные предупреждения уже получили операторы аэропортов Сочи, Калининграда (Храброво) и Екатеринбурга (Кольцово).

В ФАС расценили такие тарифы как навязывание авиакомпаниям невыгодных условий договора. Если операторы не отменят спорные сборы, служба возбудит антимонопольные дела с возможным назначением штрафов.

Для авиаперевозчиков, работающих в Челябинске, это может означать снижение издержек и — потенциально — стабилизацию цен на авиабилеты для пассажиров.