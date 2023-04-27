ФАП поселка Летягино под Южноуральском подключили к газу

Теперь здесь есть отопление и горячая вода

Специалисты «Газпром газораспределение Челябинск» газифицировали фельдшерско-акушерский пункт в поселке Летягино под Южноуральском, сообщает пресс-служба компании.

ФАП обслуживает около 150 сельских жителей. До недавних пор газа в нем не было.

«Близость к Южноуральску позволяет жителям села получать медицинские услуги в городской больнице, однако за экстренной помощью они обращаются в ФАП, где теперь благодаря газификации будет горячая вода и постоянная комфортная температура», — рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» Антон Лебедев.

В марте в Южноуральске завершили строительство газопроводов для подключения семи фельдшерско-акушерских пунктов, в два из них уже подан газ.

Между тем под Саткой фельдшеру ФАПа купили велосипед, теперь он может обходить своих пациентов быстрее.