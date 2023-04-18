Ежи проснулись в национальном парке «Зигальга»

Эти животные являются символом наступления настоящей весны

В национальном парке «Зигальга» окончательно наступила весна — на его территории были замечены первые ежи. А выходят эти животные из своих норок только тогда, когда солнце достаточно их прогрело. Первым делом ежи отправились на поиски еды, а рацион у них весьма разнообразный, сообщили представители нацпарка.

«Весной аппетит у ежей такой, что трапезы могут быть не только ночными, как обычно, но и дневными. А покушать эти создания любят, за ночь они могут съесть столько, что набирают треть своего веса»,— рассказали в Зигальге.

Ежи питаются насекомыми, моллюсками, мелкими грызунами, улитками, лягушками, ящерицами и даже змеями. Причем яд змей этим небольшим животным нипочем. С осиным гнездом ежи также разделаются довольно быстро и не обратят внимания на укусы его обитателей.

Зима на Зигальге завершилась в начале апреля — сразу после того, как на территории нацпарка распустились первые ветреницы. А появились они в этом году на две с половиной недели раньше обычного.

Кстати, сейчас из-за высокого класса пожарной опасности туристам вход на территорию нацпарка запрещен.