Ежевика завоевывает популярность в Челябинской области

Садоводы научились ее выращивать и делятся нюансами



В Челябинской области ежевика становится все более популярной среди садоводов. Эта вкусная и полезная ягода привлекает любителей дачного отдыха своим кисло-сладким вкусом и простотой в выращивании, если учесть особенности местного климата и почвы.

Ежевика предпочитает хорошо освещенные солнечные участки, защищенные от холодных ветров, поэтому идеальными местами для ее посадки являются южные стороны заборов или стен. К почвам ежевика также предъявляет определенные требования: она лучше всего растет на плодородных суглинках или песчаных почвах с хорошим дренажем. Карбонатные и заболоченные участки для нее не подходят.





Так весной цветет ежевика. Фото из личного архива Натальи Петуниной

Регулярный полив — важный аспект ухода за ежевикой, особенно в засушливые периоды. Однако стоит помнить, что застой влаги может навредить растению. Для Челябинской области подойдут зимостойкие сорта, такие как «Снайдер», «Эльдорадо» и «Эри», считает эксперт «Зеленой передачи» садовод Светлана Мартынова. Поскольку зимы в регионе могут быть холодными, рекомендуется укрывать ежевику на зиму, чтобы защитить побеги и корни.

Опыт садоводов показывает, что лучше всего сажать ежевику весной, чтобы растения успели укорениться и подготовиться к зимовке. Для поддержки кустов многие садоводы используют шпалерный способ выращивания, позволяющий избежать поломки побегов и обеспечивающий хороший урожай.

«Мы посадили ежевику в жаркий год и каждый день поливали ее утром и вечером. Сначала она выглядела чахлой, но со временем окрепла. Ей нужна жара и влага, и она прекрасно растет на солнце», — рассказывает жительница Долгодеревенского Наталья Петунина.

Садоводы добавляют, что ежевика требует хорошей подкормки, особенно в период активного роста. Надо использовать органические удобрения и минеральные подкормки, что помогает растению давать обильный урожай.

«Я ее замораживаю. Зимой используем при приготовлении выпечки. Внучка любит чизкейки, вот туда и будем добавлять», — поделилась Наталья.

Стоит отметить, что в Челябинской области ежевика не растет в дикой природе и ее обычно выращивают на приусадебных участках и в садах с соответствующим уходом.

Ежевика, безусловно, становится ярким дополнением к дачным участкам в Челябинской области, и с каждым годом ее популярность только возрастает. С правильным уходом эта ягода может порадовать садоводов обильным урожаем.