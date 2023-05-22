Эйфелеву башню в челябинском селе Париж приблизили к французскому оригиналу

Теперь вышка сотовой связи окрашена в золотистый цвет

В селе Париж Челябинской области вышку связи выкрасили в золотистый цвет, и теперь она еще больше похожа на французскую Эйфелеву башню, по образу которой создана южноуральская достопримечательность. Ее обновили к старту VII легкоатлетического забега «Парижский полумарафон». На покраску башни ушло более тысячи литров краски, сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком».

«”Ростелеком” завершил реконструкцию знаменитого объекта связи в селе Париж. Вышку максимально приблизили к внешнему виду Эйфелевой башни во Франции», — отметили в пресс-службе компании.

Достопримечательность южноуральского Парижа сменила цвет с серого на золотистый полуматовый, похожий на тот, который имеет французская башня. За несколько месяцев при реконструкции 50-метровой вышки потратили более тысячи литров краски.





Также смонтировали новый шпиль и благоустроили подножие. А еще организовали подсветку, аналогичная горит по ночам и в столице Франции.

Реконструкцию провели в преддверии «Парижского полумарафона», который пройдет в селе 28 мая. Участников наградят уникальными медалями. Все юные спортсмены получат награды с изображением гуся — символа соревнований. Взрослых участников забегов ждут медали, на которых красуется уменьшенная копия Эйфелевой башни.

Напомним, в прошлом году южноуральская Эйфелева башня вошла в топ-90 мест России для посещения. Она расположилась в одном ряду с озером Байкал, камчатской Долиной гейзеров, Ясной Поляной и горой Эльбрус.