«Еву из домика не выпускают»: Карен Даллакян показал фото челябинского леопарда в Танзании

Животное второй месяц находится в боксе, так как вольер еще не готов

Челябинский ветеринар Карен Даллакян показал, как живет леопард Ева в реабилитационном центре Танзании. Еву вместе с львом Симбой отправили из Челябинска в африканский центр Kilimanjaro Animal C. R. E. W. в октябре 2021 года. Симбу давно выпустили в вольер, а леопард до сих пор живет в специальном домике.



Как объяснил ранее Карен Даллакян, просторный вольер для Евы не прошел проверку надзорных органов Танзании. Специалисты считают, что Ева может сбежать, перемахнув через семиметровый забор, и поэтому необходимо поверху натянуть сетку. Пока этот вопрос решается, Ева остается в специальном вольере-перегонке.

Карен считает, что Ева в домике чувствует себя неплохо. Бокс не маленький, в нем есть площадка с решеткой, куда свободно проникает свежий воздух и солнечный свет.

«Фотоловушкой удалось поснимать нашу Евочку, как она гуляет и развлекается во временном вольере-перегонке. В мешке солома, шерсть и экскременты кролика», — поясняет ветеринар.

Напомним, что Ева попала в Челябинск из передвижного зоопарка, где от новорожденного котенка отказалась мать. Челябинский ветеринар Карен Даллакян выходил котенка и взял под опеку в приюте диких животных «Спаси меня». Позже благодаря объединенным усилиям зоозащитников правительства Челябинской области, Русской медной компании и волонтеров Еве и льву Симбе (еще одному воспитаннику приюта «Спаси меня») нашли новый дом в Танзании и транспортировали туда в конце октября 2021 года. Это первый случай репатриации диких животных из России на историческую родину.