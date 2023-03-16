Евгения Зинурова: чтобы ребенок не попал в плохую компанию, создайте ему хорошую!

Посол ГТО в Челябинской области — о влиянии спорта на патриотизм

С момента возрождения в России комплекса «Готов к труду и обороне» в Челябинской области уже 360 тысяч человек приняли участие в сдаче норм ГТО. Посол ГТО в регионе, чемпион Европы по легкой атлетике Евгения Зинурова уверена, что этим людям не надо объяснять, что такое патриотизм. И за молодых людей и подростков, заслуживших значки ГТО, известная спортсменка и тренер спокойна: приписываемой сегодняшней молодежи инфантильностью они точно не страдают.



«В Челябинской области из года в год наблюдается приток желающих попробовать себя на сдаче норм ГТО. Ведется работа по привлечению населения к спорту, подрастают детки, и, достигнув возраста 6 лет, они могут уже пробовать свои силы в сдаче нормативов.

В 2022 году ажиотаж вокруг комплекса наблюдался среди особой категории граждан. Многие до тех пор не знали, что есть специальные нормативы для „особых людей“, разделяющихся по 9 специальным группам. Тем более что в нашем регионе уделяется большое внимание таким гражданам. Сама плотно работаю с этой категорией и вижу ситуацию изнутри.

Но напомню, когда комплекс „Готов к труду и обороне“ создавали в 1931 году, в СССР, его целью было не только физическое, но и патриотическое воспитание граждан. И в наше время ГТО уже давно воспринимается как фактор патриотического воспитания! Особенно — среди старшеклассников.

Но, вы не представляете, какая гордость меня охватила, когда на последнем мероприятии по сдаче нормативов заиграл гимн РФ, а первоклашки его начали петь с первых нот! Это было невероятно! Поэтому я за патриотическое воспитание детей с юного возраста!

Вообще спорт и патриотическое воспитание — хорошая прививка от инфантильности, свойственной, по мнению многих, современной молодежи. Главная причина инфантильности молодежи, по моему мнению, — это неправильное воспитание и негативные факторы среди окружения. Как раз с помощью патриотического воспитания, в том числе — подготовки к сдаче норм ГТО, можно снизить негативное влияние и направить подростка по правильному пути.

Так ведь было испокон веков: нужна хорошая компания, чтобы не попасть в плохую. Поэтому обращаюсь к родителям: с раннего детства вовлекайте ребенка в спорт и мотивируйте к учебе!»