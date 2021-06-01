Евгения Майорова прокомментировала избиение школьницы в Верхнем Уфалее

Омбудсмен призывает развивать в детях эмпатию

Уполномоченный по правам детей в Челябинской области Евгения Майорова приедет в Верхний Уфалей, чтобы самостоятельно разобраться в истории с избиением 13-летней школьницы. Об этом детский омбудсмен сообщила на личной странице в социальных сетях.

Напомним, на девочку напали сверстницы, а потом выложили запись драки в социальные сети.

«За „стрелкой“ на пустыре наблюдали около десятка таких же подростков. Они снимали процесс на видео, которое тут же запустили по социальным сетям и среди учеников своей параллели. Знаете, а ведь мы также пишем, постим и привлекаем внимание. Этим мы провоцируем такие ужасные жестокие вещи», — написала Майорова.

Кроме того, Майорова призывает обратить внимание на неумение детей сочувствовать другим людям.

«Если у ребенка отсутствует эмпатия, то это повод как минимум сходить к психологу», — заявила Майорова во время пресс-конференции, также проходившей сегодня.

По мнению омбудсмена, всё общество несет ответственность за жестокость подростков. Иногда взрослые учат своих детей не вмешиваться в чужие конфликты, проходить мимо.

«Но есть вещи, которые нельзя не сделать», — говорит омбудсмен.

Обстоятельства избиения также проверяет Следственный комитет.