Евгения Майорова попросила помочь прибывшим в Челябинскую область семьям из ЛНР и ДНР

Детям и их родителям требуются психологи

В пунктах временного размещения в Челябинской области на сегодняшний день с родителями находятся около 60 детей из ДНР и ЛНР, 45 из которых — школьники. Абсолютное большинство из них уже посещают школы, малыши проходят комиссию для зачисления в детские сады. Для скорейшей интеграции и адаптации людей необходима помощь психологов, а также есть потребность в предметах быта. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.





«С семьями из ЛНР и ДНР, проживающими в пунктах временного размещения, нахожусь на постоянной связи. Для этого организован чат в WhatsApp, чтобы могли возникающие вопросы оперативно решать. Это люди, у которых нет родственников в Челябинской области и им больше негде остановиться. Сейчас есть запрос на психологическую помощь как у взрослых, так и у детей. Если есть специалисты, готовые взять людей в работу, обращайтесь в аппарат уполномоченного по правам ребенка», — рассказала Евгения Майорова.





По словам детского омбудсмена, также необходима помощь с обустройством мест, где живут люди: шторы, картины, коврики и прочее. Люди думали, что приехали всего на пару недель, но сколько еще проведут времени в пунктах временного размещения, пока неясно. Любая вещь, кажущаяся для нас обычной, может принести пользу.





«Одни родители детей в настоящее время устраиваются на работу, другие — в стадии оформления документов, третьи — занимаются уходом за детьми, встречают их из школы. К 1 сентября в этом году мы обеспечили 60 детей новой школьной формой и обувью. Для этого каждому выдается сертификат номиналом 15—20 тысяч рублей в ТРК „Алмаз“, где можно приобрести все необходимое. Также собрали для занятий рабочие столы и настольные лампы», — говорит Евгения Майорова.





В настоящее время все дети, за исключением вновь прибывших в течение последних двух недель семей, устроены в школы. Их прикрепляют к учреждениям вблизи пунктов временного размещения. Проблемы в освоении образовательной программы возникают, но для каждого ребенка выстраивается индивидуальная образовательная траектория.





Всего в регионе действует 5 пунктов временного размещения для прибывших из ДНР и ЛНР. Три из них расположены в Челябинске, два — в Магнитогорске.