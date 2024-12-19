Евгения Майорова назначена детским омбудсменом Челябинской области на новый срок

Депутаты поддержали кандидатуру, внесенную губернатором

Евгения Майорова сохранит должность уполномоченного по правам ребенка Челябинской области. На декабрьском заседании депутаты Заксобрания одобрили ее кандидатуру, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как сообщил зампред комитета по соцполитике ЗСО Игорь Егоров, кандидатура Евгении Викторовны внесена губернатором в связи с истечением предыдущего срока полномочий, согласована с детским омбудсменом России и соответствует требованиям, предъявляемым законодательством к исполняющему данные обязанности.

Постановление принято 55 голосами «за». Оно вступит в силу с 1 января 2025 года.