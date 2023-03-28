Евгений Волосов: для военного сейчас открываются широкие перспективы

Боец из Копейска с позывным «Волос» — о том, зачем идти на службу и что ждет солдат на СВО

Предприниматель и блогер из Копейска Евгений Волосов в сентябре 2022 года был призван на военную службу по частичной мобилизации. Воевал командиром отделения разведки, пока военкомат не отозвал его домой как многодетного отца. Но и вернувшись к родным пенатам, Евгений не собирается сидеть сложа руки и намерен приближать победу русского оружия: если не как солдат, то в другом качестве. Своими мыслями о важности военной службы копейчанин с позывным «Волос» поделился с Первым областным информагентством.



«О призывах становиться сегодня в ряды ВС РФ, контрактником или добровольцем, я могу отозваться только положительно: я патриот по своей сути, прошел Чечню, много лет служил в ОМОНе. Вдобавок именно сейчас, когда армия ведет боевые действия, в рядах вооруженных сил открываются широкие перспективы и возможности. Так что обращаюсь к тем, кто сейчас колеблется: не нужно бояться, не нужно думать, что пусть другие повоюют. Как говорится, никто кроме нас!

Хоть меня и отозвали с передовой, я обязательно буду помогать нашим ребятам в том или ином качестве. Сейчас такое время, что мы все должны сплотиться, стать единым организмом и в тылу, и на фронте.

Что касается финансов... При частичной мобилизации возникали сложные моменты из-за неготовности некоторых служб. Но в конечном итоге все преодолели. И сейчас проблемы оперативно решаются: работают и военная комендатура, и прокуратура, депутаты и власти регионов вмешиваются в ситуацию, я знаю много таких моментов. Наконец, если говорить о контрактниках, сегодняшних и завтрашних, то у них теперь, как и мобилизованных, есть серьезная финансовая подпитка. Вот буквально вчера губернатор Челябинской области объявил о решении по региональным выплатам для решивших заключать контракт. Это важно, это дополнительная мотивация для солдата и спокойствие за благополучие оставшейся в тылу семьи.

Что ждет в зоне СВО? На самом деле все не так страшно. Нехватки вооружения и снаряжения нет. Да, хотелось бы что-то покруче, поудобнее. Но недавно президент заявил, что при решении этого вопроса будет учитываться мнение непосредственно парней, которые пользуются всей амуницией в бою. Это очень важный шаг! Сомневаюсь, что раньше мнение рядовых солдат учитывалось.

Теперь по тому, чем придется заниматься. Знаю, некоторые боятся, что вот подпишут контракт — и их сразу отправят на передовую, голой грудью на амбразуру. Да вовсе необязательно быть штурмовиком! В армии огромное количество профессий, и все они крайне важны! В конце концов, кто-то должен готовить еду, заниматься радиосвязью. Вдобавок современная российская армия сильно выросла в технологическом уровне. Взять те же подразделения операторов БПЛА: там востребованы люди, которые на гражданке просто много играли в компьютерные игрушки. А теперь полученные за компьютером навыки они могут применить на благо родины».