Евгений Савченко: волевые качества воина прививаются через пот, который экономит кровь

Генерал-лейтенант в отставке рассказал, что требуется сегодня от защитников Родины и что государство готово дать взамен

Бывший руководитель управления Госнаркоконтроля по Челябинской области, ныне член региональной Общественной палаты Евгений Савченко уверен, что мужчины, идущие на военную службу по контракту, — настоящие патриоты. Поэтому власти сегодня в первую очередь заботятся об их семьях, считает отставной офицер.



«Воинское ремесло — это занятие, требующее наличия специальных знаний, умений и навыков, необходимых ратникам для успешного выполнения служебного долга. Особое значение имеют волевые качества воина, привитые посредством упорного труда — через пот, который, как учит военная мудрость, экономит кровь.

Обладающие всеми этими свойствами профессионалы востребованы для службы в армии по контракту. Это патриоты, любящие Родину и воспитанные в духе готовности ее защищать. Для них деньги — средство вознаграждения труда по контракту — это прежде всего источник обеспечения родных и близких всем необходимым для жизни. И сегодня власти страны постарались обеспечить воинов, чья служба сопряжена с особым риском, средствами и государственными гарантиями, позволяющими их семьям жить в достатке. Не в роскоши, но в достатке».