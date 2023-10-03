Евгений Савченко: «Люди, бывшие на передовой, друг друга воспринимают как братьев»

Генерал-лейтенант в отставке рассуждает о фронтовом братстве

Ветеранам боевых действий часто бывает сложно встроиться в мирную жизнь: не забывается то, через что они прошли, кажется, что нет более крепкой дружбы, более доверительных отношений, чем с товарищами по окопу. О том, как можно помочь таким людям, рассуждает заместитель председателя комиссии Общественной палаты Челябинской области по патриотическому воспитанию, ветеранскому наставничеству и добровольчеству, генерал-лейтенант полиции в отставке Евгений Савченко.



«Люди, вместе пережившие и преодолевшие экстремальные трудности, часто испытывают по отношению друг к другу родственные чувства. Они ощущают дискомфорт в общении с теми, кому не знакомы их переживания, и стремятся вернуться в свой круг, где их понимают.

На днях проводил одного из своих знакомых в очередную служебно-боевую командировку. Когда мужчина вернулся из первой поездки, его тяготила среда обитания вне дорогих сердцу однополчан. Эта своеобразная ломка часто встречается у людей, прошедших боевые действия. Но и просто уехать знакомый не мог: заболела мама, надо было устроить жизнь и обеспечить сестренку.

На помощь пришли те самые побратимы — ветераны из организации „Боевое братство“. Благодаря открывшимся в Челябинске их кабинетам юридической помощи и связям с фондом „Защитники Отечества“ удалось решить все острые вопросы: у бойца появилось понимание, кто будет помогать матери и сестре в его отсутствие, большую часть положенных мер поддержки, оформленных с помощью фонда и „Братства“, мужчина тоже решил направить на помощь родным.

Недавно он снова уехал „за ленточку“. После ранения бойца вряд ли пустят на передовую, в самое пекло. Но его опыт пригодится и в подразделениях поддержки. А главное, он теперь среди своих, родных не по крови, а по духу. А дух и воля у него и его соработников по оружию мощные, вызывающие уважение. И да... быть добру!»