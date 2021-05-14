Евгений Рублев стал генеральным директором Центра развития цифровых технологий Челябинской области

Его предшественник Дмитрий Козленков займется проектами «Сколково»

Евгений Рублев назначен руководителем Центра развития цифровых технологий Челябинской области. Его предшественник Дмитрий Козленков теперь возглавляет челябинский ИТ-парк, который является региональным оператором Фонда «Сколково». Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает пресс-служба Минцифры.

«Перед центром стоит ряд важнейших задач по развитию ИТ-отрасли Челябинской области: от подготовки кадров до поддержки стартапов и действующих региональных ИТ-компаний. Мы ожидаем, что под руководством Евгения Рублева будет расширено сотрудничество с федеральным и региональным ИТ-сообществом, состоится запуск новых цифровых проектов, делающих жизнь людей комфортнее», — заявил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

До этого назначения Евгений Рублев занимал пост руководителя проекта по внедрению цифровых продуктов федеральных ИТ-компаний в этом же центре.

Рублев Евгений Леонидович родился 29 января 1992 года в Челябинске. В 2014 году окончил ЮУрГУ по специальности «Организация и технология защиты информации», а в 2018 году — по специальности «Юриспруденция». С 2012 по 2015 год работал в ООО «Межрегиональный консалтинговый центр „АСТА-информ“» и в Учебном центре «АСТА-информ». С сентября 2015 года по июль 2020 года занимал должность начальника отдела информационных ресурсов управления информационных технологий администрации города Челябинска. C июля 2020 года по 11 мая 2021 года руководил проектами в АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области».