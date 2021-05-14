Евгений Рублев назначен руководителем Центра развития цифровых технологий Челябинской области. Его предшественник Дмитрий Козленков теперь возглавляет челябинский ИТ-парк, который является региональным оператором Фонда «Сколково». Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает пресс-служба Минцифры.
«Перед центром стоит ряд важнейших задач по развитию ИТ-отрасли Челябинской области: от подготовки кадров до поддержки стартапов и действующих региональных ИТ-компаний. Мы ожидаем, что под руководством Евгения Рублева будет расширено сотрудничество с федеральным и региональным ИТ-сообществом, состоится запуск новых цифровых проектов, делающих жизнь людей комфортнее», — заявил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.
До этого назначения Евгений Рублев занимал пост руководителя проекта по внедрению цифровых продуктов федеральных ИТ-компаний в этом же центре.
Рублев Евгений Леонидович родился 29 января 1992 года в Челябинске. В 2014 году окончил ЮУрГУ по специальности «Организация и технология защиты информации», а в 2018 году — по специальности «Юриспруденция». С 2012 по 2015 год работал в ООО «Межрегиональный консалтинговый центр „АСТА-информ“» и в Учебном центре «АСТА-информ». С сентября 2015 года по июль 2020 года занимал должность начальника отдела информационных ресурсов управления информационных технологий администрации города Челябинска. C июля 2020 года по 11 мая 2021 года руководил проектами в АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области».