Евгений Поддубный считает чрезмерными запреты произведений искусства в России

Подобные меры кажутся неоправданными и могут коснуться классических произведений

Запреты произведений, маркировка, вырезание слов и сцен из книг и фильмов в России могут быть чрезмерными. Об этом заявил член Генерального совета партии «Единая Россия» Герой России Евгений Поддубный.

По его словам, закон о запрете пропаганды наркотиков не должен стать причиной убирать из книг, фильмов и песен все, что как-то связано с этой темой. При этом он подчеркнул, что важно не допускать откровенной пропаганды в искусстве.

«Уже есть факты вымарывания слов в книгах, запретов доступа к песням, вырезания сцен из фильмов. Причем речь часто идет и о классике — произведениях, относящихся к золотому фонду российской культуры. „Единая Россия“ выступает против откровенной, глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке», — подчеркнул Евгений Поддубный.

Он отмечает, что для того, чтобы определить, является ли упоминание пропагандой, достаточно лишь прочитать закон. Кроме того, Евгений Поддубный заметил, что невозможно рассказать о вреде чего бы то ни было, не упоминая об этом. Речь идет о произведениях, в которых описывают, какое пагубное влияние оказывают наркотические вещества.