Евгений Гуринович: поисковики помнят об ужасах Великой Отечественной и не хотят повторения

Руководитель «Поискового движения России» на Южном Урале Евгений Гуринович — об опасности украинского национализма

Слова «нацбаты» и «националистические вооруженные формирования» уже неделю как прочно вошли в жизнь россиян. Многие употребляют их не задумываясь, подразумевая под «националистами» всех людей с оружием, сражающихся за киевский режим. Председатель челябинского реготделения «Поискового движения России» Евгений Гуринович напоминает, кто такие на самом деле националисты и почему России пришлось начать с ними прямую схватку.



— Поисковики — люди, которые видели, что происходило в России в первой половине 1940-х, те, кто до сих пор устраняют последствия Великой Отечественной войны. Все мы в той или иной степени разбираемся в истории. Надо помнить, что история вообще циклична, события так или иначе повторяются. И я никак не дам гарантии, что новые украинские националисты, сделавшие героями пособников фашизма и Степана Бандеру, через год, другой, третий не пришли бы в Россию с оружием. Если бы не начатая спецоперация.

Да, вооруженный конфликт — это всегда страшно, да, спецоперация — это плохая новость. Но стоит понимать, что на Украине сейчас реставрируют ту идеологию, тот режим, при котором самих же украинцев в годы войны расстреливали, пытали, живьем закапывали в землю. С последователями этой идеологии можно и нужно бороться.

Но нельзя всех равнять по ним. Не далее как в январе 2022 года мы с почестями похоронили в одном из городов горно-заводской зоны Челябинской области солдата, погибшего на Украине в годы Великой Отечественной. Его останки были обнаружены и идентифицированы как раз украинскими поисковиками. И мы сейчас, как и в 2014-м, во время первых боев в Донбассе, собираем гуманитарную помощь для простых граждан России и Украины, пострадавших от ужасов военных лет.