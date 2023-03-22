Евгений Гордиенко: наши уроки помогают детям преодолеть страх

Руководитель челябинской Молодежной палаты рассказал, как волонтеры объясняют школьникам причины СВО

Активисты Челябинской региональной общественной организации поддержки инициатив «Молодежная палата» с начала специальной военной операции взяли за правило устраивать в школах Челябинской области открытые уроки — своего рода ликбез для подростков, которые до сих пор не понимают причин начала СВО. О ходе уроков Первому областному информагентству рассказал председатель «Молодежной палаты» Евгений Гордиенко.



«Мы, конечно, уже много месяцев собираем гуманитарную помощь, помогаем молодежному ресурсному центру формировать посылки для участников специальной военной операции. Но главное, активисты „Молодежной палаты“ ведут просветительскую деятельность: мы выходим в школы, проводим открытые уроки для учеников 8—11 классов. И тема СВО там обязательно возникает.

Например, буквально вчера, 21 марта, в одной из челябинских школ провели урок истории, посвященный 1970—80 годам. Мы рассказывали про взаимоотношения СССР с западными „партнерами“, про холодную войну, про то, к чему все это привело — к развалу Советского Союза. И провели параллель с сегодняшними событиями. Вывод ясен: сейчас как никогда надо быть всем вместе, помочь солдатам, воюющим на Донбассе, не ждать каких-то протянутых рук и искренних действий от Запада.

И знаете, дети слушают, пытаются понять. Вопросы задают редко, потому что по большому счету у них всех один вопрос: как это вообще получилось, почему в соседней стране начал твориться такой ужас, что Россия была вынуждена начать спецоперацию? И они очень внимательно слушают. Подростки боятся непонятного, неизвестного, это ясно. Но, думаю, наши уроки помогают им. Это наш вклад в будущую победу».