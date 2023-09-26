Евгений Гельфонд: «Солдат воюет оружием, а театр — словом!»

Актеры челябинского Нового художественного театра вернулись с гастролей из Запорожской области

Челябинский Новый художественный театр (НХТ) в сентябре побывал на необычных гастролях: возили пьесы по Шукшину и Есенину туда, где до сих пор стреляют. Зачем артисты ездили в запорожские Мелитополь и Бердянск, что они там увидели и что вывезли из поездки — об этом корреспондент Первого областного информагентства поговорил с худруком НХТ Евгением Гельфондом и актерами труппы.



Гастроли за свой счет

Евгений Гельфонд признается: поехать выступать в Донбасс он хотел еще до начала специальной военной операции. Но тогда прорваться в непризнанные еще республики удавалось единицам: граница, неопределенный статус территории, боевые действия. Воз сдвинулся в феврале 2023-го: на фестиваль «Человек театра» в Челябинск приехал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. Общественник пригласил южноуральцев в ДНР.





«Мы для начала решили проехать по небольшим городам вокруг Мариуполя с моноспектаклем, провести тренинги для студентов Мариупольского госуниверситета. Актерских специальностей в вузе нет, но там хотят развивать свой студенческий театр. Словом, мы с актером Александром Майером пришлись ко двору. Скооперировались с коллегами из Вологды, они тоже ехали вдвоем, и двинули на своем транспорте», — вспоминает Евгений Гельфонд.

После поездки наладили связи с министерством культуры уже не ДНР, а Запорожской области. Челябинцам заявили: визитов российских театров в Запорожье очень ждут. А вот желающих поехать не так и много.

«Понятно почему: наша творческая интеллигенция резко разделилась на тех, кто „за“ и „против“ СВО, среди тех, кто поддерживает происходящее, не все готовы действовать активно, кто-то, в конце концов, просто боится. Вдобавок там, на месте, нас готовы принимать со всем гостеприимством, но вот оплачивать дорогу не имеют возможности. И вот в сентябре мы поехали за свой счет», — разводит руками Гельфонд.

«Там люди хотят чего-то живого»

— Приезжайте к нам еще! У нас город небольшой, но у моря, а в Челябинской области моря нет!

— Приезжайте вы к нам, у нас 3600 озер!

Это кусочек диалога между заместителем главы военно-гражданской администрации Бердянска Станиславом Селивановым и артистами НХТ. Челябинцы только что отыграли в местном Доме культуры спектакль «Светлые души» по произведениям Шукшина. На видео, привезенном артистами, — полный зал, аплодисменты жителей. Особенно жители Запорожской области отмечают фразу вице-мэра о «тех, кто сидит и выжидает» и вывод: «Не придет, товарищи, не ждите!».





Через пару дней челябинские актеры двинутся в обратный путь. Гастроли получились короткими: дважды отыграли «Светлые души», один раз — моноспектакль «О верю, верю, счастье есть!» по произведениям и биографии Сергея Есенина. Несколько дней подряд с утра до вечера проводили с детьми мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи. Впрочем, важен не масштаб: жители Мелитополя и Бердянска впервые за много лет увидели театр. Как признались Евгению Гельфонду руководители местных ДК, в годы, когда Запорожье было частью Украины, единственным «культурным досугом» у местных были «дискотеки и наркота».

«Бывшие власти местным работникам сферы культуры так и говорили: не надо ничего. Вот дискотеки — и все. Культурное развитие населения было не нужно, а нужно, чтобы люди оскотинивались и деградировали. Ведь бескультурным человеком проще всего управлять. Мы так и называли нашу поездку: культурная гуманитарная помощь. Она не менее важна, чем доставка туда грузов», — считает худрук НХТ.

Артисты отмечают: встречали их поначалу немножко настороженно, да и видно было, что жители Запорожской области от театра просто отвыкли. Могли встать и выйти из зала, говорить во время действия по телефону. Но все-таки в конце концов все втягивались.





«Я видел: люди после окончания пьесы пребывали в шоке, на лицах было написано „подождите, мы сейчас немножко отдышимся...“. А потом уже шла какая-то эмоция. Они очень глубоко и искренне погружались в Шукшина. И мы именно „Светлые души“ для этих гастролей выбрали не случайно. Ведь Шукшин — это русская классика, которая и несет те духовные установки, которые важны для каждого русского человека, да и для человека вообще. Шукшин говорит о человеке и для человека. Причем о человеке не как о спившейся, политически опаскудившейся скотине, как у некоторых модных современных авторов, а о человеке как о творении Божьем, в котором есть и грехи, и заблуждения, но Свет Божий — главное. И Есенин — то же самое», — объясняет Евгений Гельфонд.

«Зритель очень хороший. Люди после спектакля с нами разговаривали. В Бердянске подошел человек и говорит: „Я такого спектакля не видел, я смотрю — и вижу свою бабушку, своих родителей. И такое тепло разливается в груди!“», — делится впечатлениями актриса НХТ Ксения Бойко.

Два артиста НХТ специально поехали в Запорожскую область, чтобы вести тренинги с детьми. И они, и худрук отмечают: запорожские подростки на мастер-классах сначала немножко дичатся, но потом вдруг начинают просто прекрасно работать.





«Происходит какой-то перелом, и потом тренинг закончить просто невозможно! Они очень жадные до этих новых знаний, до впечатлений. Просто эти занятия надо продолжать систематически! Одно дело, когда на бумаге написано: „Запорожье теперь часть России“. И другое — чтобы эти дети действительно почувствовали себя такой частью! Вообще культурный десант — это первое, что надо было организовать на новых территориях», — горячатся артисты.

Часть большой культуры

В Новом художественном театре подтверждают: все 16 человек, вошедших в «культурный десант», поехали по своей воле, никого не заставляли и даже не уговаривали. И мотивация у всех была плюс-минус похожая.

«Я давно переживаю по поводу этих событий, у меня родственники живут в Запорожской области. И еще было понятно, что людей надо поддержать, им тяжело. Там очень многие говорят: вы только нас не бросайте, не уходите! Понимаете, там люди совсем другие. Они не знают, что будет завтра, живут сегодняшним днем на максимуме. В этом наша миссия: дать людям надежду, что все восстановится, все будет хорошо, жизнь наладится. Я обязательно поеду в следующий раз. Есть военный фронт, а у нас — свой, культурный. Люди хотят почувствовать что-то настоящее, живое: спектакли, общение, поэзию. У них внутри вакуум, и этот вакуум нужно заполнять», — объясняет свой поступок актер НХТ Дмитрий Николенко.



Ксения Бойко говорит: она со своей позицией определилась еще в мае 2014 года, после страшной новости о сжигании Дома профсоюзов в Одессе. И сентябрьская поездка только укрепила ее во мнении: труппа все делает правильно и занимает правильную позицию.

«Театр должен не просто жить в свое удовольствие. Артисты ощутили причастность, нужность свою. Это очень дорогого стоит. Русское слово, русский автор дают ощущение зрителю на новых территориях причастности к чему-то великому, люди после 30 лет безвременья снова становятся частью большой русской культуры. Они ведь приходили на спектакли, они не побоялись! А это на самом деле жутко: устроить массовое скопление людей в городе, по которому стреляют. Выходит, солдат воюет оружием, а мы — словом!» — подводит итог поездки Евгений Гельфонд.

Самое страшное — надпись «Дети»

«В Мариуполе все еще на домах в частном секторе сохранились надписи: „Здесь живые люди“, „Здесь дети“. И все эти здания — разбомблены, обстреляны. И от этого реально страшно. А артисты ведь люди впечатлительные, мы себе сразу напридумывали разных ужасов», — признается Ксения Бойко.





Гельфонд подтверждает: самое серьезное потрясение для неподготовленного человека — это жалких полтора часа пути от Ростова-на-Дону до Мариуполя. За это короткое время переносишься из благополучного, цветущего двухмиллионного города в послевоенный ад.

«Шокирует именно эта близость войны и мира. Всех наших „замирников“, как я их называю, стоило бы прокатить по этому маршруту. Нельзя остаться равнодушным, когда видишь, во что превратился 500-тысячный в прошлом Мариуполь! У любого „пацифиста“ быстро что-то поменяется в голове», — считает худрук НХТ.

Артисты Нового художественного не увидели картин сражений, их даже не пустили к раненым в мелитопольский госпиталь. И на улицах запорожских городов все было мирно: гуляла молодежь, игрались свадьбы. Но с гастролей, кроме бодрых речей бердянского вице-мэра, челябинцы привезли еще одно видео. Актрисы репетируют в парке, поют под гитару песню о девушке, ждущей с фронта солдата. И в их трехголосье вдруг вплетается рокот идущего над городом боевого вертолета...