Евгений Черепов назначен исполняющим обязанности ректора УралГУФК

До этого он заведовал кафедрой в ЮУрГУ

Коллективу Уральского государственного университета физической культуры представили нового временно исполняющего обязанности ректора. Им стал доктор педагогических наук, профессор, выпускник Уральской академии физической культуры Евгений Черепов, сообщает пресс-служба вуза.

До этого назначения Евгений Черепов работал заведующим кафедрой физического воспитания и здоровья ЮУрГУ.

Поддержку новому руководителю от имени главы региона выразил первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

«Теплые слова в адрес коллектива вуза произнес профессор УралГУФК Сергей Геннадьевич Сериков. Он поблагодарил коллег за продолжительную совместную профессиональную деятельность и пожелал успехов новому руководителю вуза на высоком посту», — отмечают в вузе.

Перед Евгением Череповым поставили задачу усилить позиции вуза и сделать его еще более значимым игроком в системе спортивного образования России.



