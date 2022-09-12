Эвелина Бледанс заступилась за бабушку из Челябинска, у которой отняли внучек

Актриса считает, что папа девочек не готов к роли отца

Челябинка Ольга Ильиных, ее внучки Саша и Катя, а также зять Максим Пуриков стали героями ток-шоу «За гранью» на НТВ. Передача с участием южноуральцев вышла в эфир сегодня, 12 сентября.

После смерти мамы девочки-школьницы полтора года прожили со своей бабушкой. Она решила оформить опеку над внучками, а для этого пошла в суд, чтобы лишить отца родительских прав. Суд первой инстанции встал на сторону Ольги, учтя, что папа детьми толком не занимался. Но Максим обжаловал это решение и выиграл следующий суд.

Так как решения судов, связанные с детьми, подлежат немедленному исполнению, приставы изъяли школьниц . Причем сделали это жестко. Девочек силой вытащили из кроватей и в одних трусах пронесли по улице до машины. Залитая слезами бабушка бежала следом. Она кричала и звала на помощь, даже кинулась под машину с детьми... Но в то утро ей никто не помог. Отец увез дочерей к глухую деревню к собственной маме. Встреча бабушки с внучками в студии передачи «За гранью» стала первой с тех пор.

Перед камерами девочки вели себя сдержанно. Выйдя в студию, они сели рядом с отцом. А когда Ольга позвала их к себе, с радостью обняли родную бабушку.

Девочки рассказали ведущему, что видят папу довольно редко. Почти все время он проводит на работе, и даже вечером, когда приходит, не всегда находит время на совместный досуг. На прямой вопрос: с кем хотели бы жить девочки, Саша и Катя признались, что с бабушкой.

У бабушки у девочек была отдельная комната, два шкафа с модной одеждой, кружки, развлечения и друзья. В доме папы все по-иному. Один шкаф на двоих, где лежит ворох мятой одежды. Один письменные стол, заваленный учебниками и тетрадями, к которому помимо прочего нельзя подойти, так как проход загорожен ящиками с помидорами. Вместо теплого туалета — сортир на улице, вместо ванны — тазик с водой.

«Зачем вы берете детей, когда вы вообще не готовы к этому? Вы пять дней в неделю работаете, отдали все на попечение мамы. Вы не готовы, к сожалению, сейчас принять этих девочек. Вам нужно набрать капитала, купить квартиру, сделать ремонт, хорошую детскую. Им ведь надо учиться, дальше развиваться»,

— обратилась к Максиму гостья программы известная актриса Эвелина Бледанс.

Юристы в студии пояснили, что при живом отце приоритетное право воспитывать девочек всегда останется за родителем.

Признав, что папа и вторая бабушка (мама Максима) производят впечатление хорошей семьи, и папа должен иметь возможность общаться с дочками, Бледанс все-таки встала на сторону Ольги.

«Вы все правильно по букве закона говорите. Но тут ведь другая ситуация. Тут бабушка, которая уже почти два года, как заменила мать этим девочкам. И для их сердец, для их душ нужна и бабушка, и мама, поэтому мы должны смотреть на эту ситуацию абсолютно с другой стороны. У девочек забрали маму, забрали бабушку, как же это?»

— заметила Бледанс.

Изначально Ольга и Максим были настроены по отношению друг к другу враждебно. Бабушка не хотела идти на диалог с биологическим отцом девочек. Максим сказал, что не будет позволять девочкам видеться с бабушкой ей в отместку. Но к концу передачи оба все-таки согласились умерить гордость и встать на сторону девочку, которым нужны и бабушка и отец.

Между тем еще до поездка на передачу Отлги Ильиных подала кассационную жалобу, и вопрос: с кем останутся девочки, еще открыт.