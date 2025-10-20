Программист из Челябинска Юрий Рогаткин разработал специальные эвакуационные тележки для транспортировки раненых бойцов, сообщает Челябинское отделение ОНФ. Необычный проект волонтер создал в рамках сотрудничества с общественной организацией «Золотые руки ангела», где начинал свой путь помощи фронту.
«Изначально я занимался нарезкой ленточек для маскировочных сетей. Но когда бойцы, приехавшие в отпуск, попросили сделать тележки для эвакуации, понял, что эту работу девушкам-волонтерам не осилить. Пришлось осваивать сварочное дело самостоятельно», — рассказывает Юрий.
За основу он взял чертежи из интернета, но существенно доработал конструкцию. Тележки получились легкими и маневренными, с двусторонними ручками для удобства транспортировки и специальным прицепным устройством для квадроцикла. Металлические детали волонтер покупал на местном рынке, а плетеное основание-гамак изготовили мастерицы из той же организации.
Уже проведены первые испытания в городских условиях: две девушки из команды Народного фронта легко транспортировали на тележке взрослого мужчину. Как отмечает разработчик, некоторые сложности остаются со сваркой. Он продолжает посвящать время помощи бойцам — обычно выделяет на это пару часов перед работой, с 6 до 8 утра.
В ближайшее время партия эвакуационных тележек будет отправлена в зону СВО для практического применения в полевых условиях.
Военнослужащим помогают добровольцы из всех регионов России. Так, в Башкирии 19 октября волонтеры загрузили фуру гуманитарной помощи для нужд СВО, сообщает Башинформ.ру.