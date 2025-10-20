Эвакуационную тележку для бойцов СВО сделал программист из Челябинска

Доброволец доработал идею из интернета по просьбе военнослужащих

Программист из Челябинска Юрий Рогаткин разработал специальные эвакуационные тележки для транспортировки раненых бойцов, сообщает Челябинское отделение ОНФ. Необычный проект волонтер создал в рамках сотрудничества с общественной организацией «Золотые руки ангела», где начинал свой путь помощи фронту.

«Изначально я занимался нарезкой ленточек для маскировочных сетей. Но когда бойцы, приехавшие в отпуск, попросили сделать тележки для эвакуации, понял, что эту работу девушкам-волонтерам не осилить. Пришлось осваивать сварочное дело самостоятельно», — рассказывает Юрий.

За основу он взял чертежи из интернета, но существенно доработал конструкцию. Тележки получились легкими и маневренными, с двусторонними ручками для удобства транспортировки и специальным прицепным устройством для квадроцикла. Металлические детали волонтер покупал на местном рынке, а плетеное основание-гамак изготовили мастерицы из той же организации.

Уже проведены первые испытания в городских условиях: две девушки из команды Народного фронта легко транспортировали на тележке взрослого мужчину. Как отмечает разработчик, некоторые сложности остаются со сваркой. Он продолжает посвящать время помощи бойцам — обычно выделяет на это пару часов перед работой, с 6 до 8 утра.

В ближайшее время партия эвакуационных тележек будет отправлена в зону СВО для практического применения в полевых условиях.

Военнослужащим помогают добровольцы из всех регионов России. Так, в Башкирии 19 октября волонтеры загрузили фуру гуманитарной помощи для нужд СВО, сообщает Башинформ.ру.