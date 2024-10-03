Ева и Михаил: какими именами на Южном Урале чаще всего называли детей в сентябре

За месяц в регионе родилось больше двух тысяч человек

Имена Ева и Михаил стали самыми популярными в сентябре-2024. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного комитета ЗАГС по Челябинской области.



В сентябре этого года в регионе родилось 2306 детей. Самое популярное женское имя — Ева. Так назвали 56 новорожденных. Также в первый осенний месяц родились 45 Софий и 38 Викторий.

У мальчиков в сентябре самое популярное имя — Михаил, им назвали 53 ребенка. Кроме того, на свет появились 49 Артемов и 39 Матвеев.

В прошлом месяце в ведомстве рассказывали о самых редких именах в Челябинской области. Ими стали Теона и Адам.

Также в ЗАГСе сообщили, что в сентябре в регионе появилось 2087 семей.

Автор: Ксения Рындина