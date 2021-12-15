Этот способ лечения горла провоцирует онкологию

От каких ошибок предостерегают врачи

Если вы застудили горло или подхватили ангину, знайте, что некоторые известные методы лечения могут ухудшить ваше самочувствие. Так, выполнение ингаляций, в особенности паровых, способно вызвать отечность и без того распухших тканей, поэтому от прогревания лучше отказаться — оно провоцирует удушье.

Другим опасным способом является лечение керосином. Если прибегнуть к такому народному методу, можно запустить развитие онкологии, в этом случае рак поразит гортань, корень языка, ротовую полость или миндалины.

«Осторожность нужно проявить и в полоскании горла растворами с йодом, солью или содой. Некоторые пациенты делают это так часто, что вместо улучшения состояния получают обратный эффект в виде чрезмерной сухости или ожога слизистых», — предупреждают оториноларингологи.

Ошибкой пациентов считается также самостоятельное назначение антибиотиков либо отказ от их приема, когда они все же необходимы, неграмотное применение ультрафиолетовых ламп, неограниченное потребление леденцов или таблеток для рассасывания.

Чтобы не усугубить течение инфекционного заболевания, при обнаружении симптомов болезни нужно сразу обращаться за помощью медиков для подбора адекватной схемы лечения.