Этот неловкий момент: курьезные истории и ценные советы от Дедов Морозов

Как не попасть в нелепую ситуацию во время общения с главными новогодними героями

«Дедушку забрала милиция?»

Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой всегда вызывает бурю эмоций у детей и взрослых. Без казусов тут тоже не обходится. Мы пообщались с людьми, которые время от времени превращаются в главных зимних волшебников, а также с их помощниками. Они поделились советами, как не попасть впросак новичкам, и дали рекомендации для родителей.

На что только не идут Деды Морозы, чтобы их появление запомнилось взрослым и детям! В последние годы, например, популярна услуга поздравления главного волшебника года через... окно квартиры или офиса. Нередко так подрабатывают промальпинисты. Свои секреты есть и у представителей других профессий.

«В нашем детсаду есть традиция: за несколько дней до праздников Дед Мороз рано утром, в сумерках, ходит вокруг здания, смотрит на ребятишек через окно, машет рукой. Всего пару минут, но дети в полном восторге. И вот несколько лет назад один креативный папа-Мороз договорился с коллегами подъехать к садику на полицейской машине с мигалками. Ярко! Ребята прилипли к окошкам с единственным вопросом: „А что же натворил Дедушка, раз его забрала милиция?!“. Пришлось на ходу объяснять, что персонаж ничего плохого не сделал», — вспоминает воспитатель одного из детских садов Челябинска Надежда.





Железная детская логика

Родители почти всегда поддерживают легенду о том, что Дед Мороз балует подарками только хороших деток. Перед очередной встречей с волшебником лучше убедиться, что ребенок по-прежнему верит в это.

«В преддверии праздника один из мальчиков в нашем садике плохо себя вел. А мы как раз читаем какую-то новогоднюю сказку. И вот такой диалог у нас с ним вышел: „Дедушка Мороз приносит подарки только послушным детям. Непослушным — кладет под елку угольки“. — „Да не-е-е... я уже проверял. Я каждый год балуюсь, а подарки мне всё равно Дед Мороз приносит“ — „Наверное, ты просто хорошие поступки тоже совершал, и Дедушка Мороз верил, что ты исправишься“. — А я по-другому думаю.... Просто непослушных детей гораздо больше, чем послушных. А у Дедушки Мороза нет столько угольков. Зато есть своя фабрика игрушек, поэтому ему проще подарки принести, чем искать ещё и уголь», — поделилась историей Снегурочка Екатерина из Снежинска.



«Увидел Дедушку — и заплакал»

Бывалые Деды Морозы признаются: сложно бывает поздравлять ребятишек, к которым сказочные персонажи приходят впервые.

«Не понимаю, зачем заказывать поздравления от Мороза и Снегурки детям, которым всего один-два годика. Они часто вообще не в курсе, что происходит, легко могут заплакать, жмутся к маме. Поздравление приходится делать максимально коротким. Одну девочку в прошлом году вообще родители не смогли успокоить. Тот случай, когда взрослым праздник был нужнее, чем ребенку. Мой совет — отложить знакомство с нами лет до трех», — говорит Дед Мороз с семилетним стажем из Копейска.

Психологи подтверждают: перед знакомством с Дедом Морозом лучше ориентироваться и на возраст, и на индивидуальные особенности малыша. А главное — стоит убедиться, что ребенку это сейчас действительно интересно.





«Поддерживая веру в Деда Мороза, в сказку, мы воспитываем оптимистов, которые будут в жизни легче бороться с трудностями. Вера в чудо формирует не только стойкий характер, но и умение правильно реагировать на новые жизненные ситуации, обстоятельства, развивает целеустремленность и надежду», — поясняет клинический психолог Анна Волченко.





Без тостов, пожалуйста

Дед Мороз и Снегурочка — персонажи не застольные, и когда они приходят в гости, не нужно их заманивать на пару тостов.

«Лет шесть подряд работала с коллегой на новогодних праздниках. А тут в один из сезонов он заболел. Знакомый вызвался помочь. Все шло хорошо до того момента, пока на одной из квартир нам не начали настойчиво предлагать горячительные напитки. Я, понятное дело, привычно отказываюсь. А мой Дед Мороз не устоял. Сначала не устоял перед одним бокальчиком, потом в ход второй пошел, третий... Еле увела! Хорошо, что после этого у нас оставалось только одно поздравление, потому что очень скоро я везла на пассажирском сиденье прилично „подтаявшего“ дедулю», — говорит Снегурочка из Троицка Елена.

Странные рифмы

Часто именно творчество из уст юных талантов становится причиной разных казусов. Родителям советуют загодя узнать, какой стишок или песенку готов спеть ребенок.

«Я училась на первом курсе пединститута и временами помогала маме подрабатывать на утренниках. Она сопровождала действо на аккордеоне, а я была Снегуркой. И вот крупный корпоративный заказ, все, как обычно: табуретка в центре зала, дети на ней по очереди читают стихи. Народу — тьма. Все затягивается, но деваться некуда; мама уже почти дремлет за музыкальным инструментом. Из толпы все время поднимает руку очень худой мальчик с оттопыренными просвечивающими ушами в костюме Буратино. Но внимания на него не обращают. Я это вижу, приглашаю его рассказать стишок. И вот он встает на табуретку, делает глубокий вдох и громко, четко выговаривая букву „р“, сказал: „Первомай! Первомай! А я „дуну“ — ты поймай!“. И тут моя мама резко поднимает глаза, кладет пальцы на клавиши аккордеона и начинает играть польку. Родители хватают детей — и все срочно понеслись по кругу», — делится Снегурочка из Аши Анна.

Ошибочка вышла

Нередки ситуации, когда в предновогодней суете помощники Деда Мороза путают подарки, детей, родителей... Поэтому следующая рекомендация — перепроверить, все ли своих местах.

«Одна из семей пригласила нас не в квартиру, а на экспресс-поздравление во время прогулки. Подъехали к дому, созвонились, договорились, папа за углом передал нам подарок и махнул в сторону детской площадки. Мы подходим со Снегуркой, к нам тут же бежит ребенок, рядом его мама. Малыш начинает какой-то стишок, мы уже готовимся дарить подарок. И тут подбегает отец-заказчик: его ребенок угрюмо копал снег своим совочком в дальнем уголке площадки. Мы его просто не заметили. К счастью, всегда носим с собой на выезды в карманах мандарины и конфеты. В подобных случаях всегда выручают», — поделился Дед Мороз из Усть-Катава Григорий.

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