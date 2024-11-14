На маршрутах, работающих по регулируемому тарифу в Челябинске, обязательно должна быть безналичная форма оплаты проезда, а также должно осуществляться их отслеживание на всех картографических ресурсах, сообщили в прямом эфире ЦУР Челябинской области. 

Челябинец рассказал ИА «Первое областное», как прошла поездка по регулируемому тарифу № 78 в Челябинске.

«Ехал на 78-й маршрутке, это регтариф. Ни терминала, ни льготного проезда там нет. Кто-то дает наличку, кто-то переводит деньги водителю на карту. Заходит инвалид, когда узнал, что проездные не действуют, сказал, что выйдет. Водитель велел ему оплатить проезд. Но когда я возмутился, что это регтариф, он замолчал», – поделился челябинец. 
В прямом эфире ЦУР как раз была затронута эта тема. Директор «Организатора перевозок Челябинской области» Никита Тюрин напомнил, что первый признак регулируемого тарифа — это безналичная форма оплаты проезда. По его словам, почти везде на регулируемом тарифе должны стоять валидаторы, но есть такие маршруты, где предусмотрен только терминал у водителя. 

Терминалы, кстати, должны быть в любом транспортном средстве, работающем по регтарифу.

«Если нет валидатора, то следует обратиться к водителю для оплаты транспортной или банковской картой через терминал. Если просят перевод, то большинство перевозчиков говорит, что вы можете не платить за проезд. Это не является официальной формой оплаты проезда, и водитель не вправе взимать деньги на свою карту. Это, можно сказать, практически воровство», – сказал директор «Организатора перевозок Челябинской области».