Это убьет аккумулятор вашего телефона

Какие правила продлят срок его службы

Каким бы хорошим ни был при покупке смартфон, через несколько лет он начнет сдавать, потому что срок службы его аккумулятора ограничен.

«Каждый аккумулятор выдерживает определенное число циклов зарядки. При этом цикл — это необязательно зарядка с нуля до ста процентов. Несколько подзарядок в течение дня в сумме тоже считаются одним циклом. В среднем батарея рассчитана на 400—800 таких циклов, что обычно соответствует двум-трем годам активного использования. После этого емкость начинает заметно снижаться и смартфон все быстрее разряжается», — информирует om1.ru.

Кроме естественного износа, аккумулятор ослабевает от перегрева в жару и переохлаждения зимой, игр или зарядки на солнце, долгого пребывании телефона на зарядке, особенно если оставлять на всю ночь. Потому необязательно заряжать телефон до полных 100% — это повреждает батарею по причине создания повышенного напряжения, как и регулярные полные разряды до нуля — они особенно портят аккумулятор.

Оптимальным уровнем заряда специалисты считают диапазон 20—80%. Еще важно использование оригинальных или сертифицированных зарядных устройств. Соблюдение этих правил, конечно, не делает телефон вечным, но точно позволяет увеличить срок его службы.

