Это северное сияние? Жители Миасса сняли необычное природное явление

Что на фото, объяснил челябинский климатолог

Рано утром 12 января жители Миасса увидели в небе необычное природное явление: в частном секторе над лесом образовалось облако со световыми столбами внутри, с красными и зелеными пятнами. Явление в пять часов утра успела сфотографировать Наталья Мамошук. По ее словам, увиденное напоминало северное сияние.

«Никогда такого не замечала. Мороза на улице не было. Видно, где заканчивается облако, внизу оно не касалось земли, шло зигзагами. Это точно не от прожекторов, небо было все темное, почти черное», — считает Наталья Мамошук.

Журналист ИА «Первое областное» показал фото челябинскому климатологу и метеорологу Екатерине Пестряковой. Специалист уверенно заявляет: на снимке точно не северное сияние.

«В наших широтах северное сияние может возникнуть только при сильнейшей магнитной буре — и то один процент из тысячи. Но я ни одного такого примера не знаю. Сейчас магнитная обстановка в норме. А в Миассе сфотографировали оптическое явление, рефракцию света от города на ледяной туман. Фонари были, свет был. Откуда цветные пятна? Это преломление лучей. Белый цвет распадается на спектр», — объясняет Екатерина Пестрякова.

Зимой в Челябинской области часто встречаются оптические явления. Одно из самых популярных — гало, радуга, опоясывающая солнце.