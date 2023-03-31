В марте 2023 года в Челябинском онкоцентре провели рекордные 957 операций

Врачи обновили исторический максимум по числу ежемесячных хирургических вмешательств

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины установили новый рекорд. Впервые за всю историю учреждения здесь провели за месяц 957 операций. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе онкоцентра. Заместитель главного врача Челябинского онкоцентра по хирургической помощи Олег Селиверстов поясняет: уходящий март выдался очень насыщенным на хирургические вмешательства. В день приходилось делать в среднем по 45 операций.

«В результате удалось обновить прежний рекорд, который был установлен в ноябре 2022 года. Тогда наши хирурги за месяц провели 906 операций», — пояснил врач.

Побить установленный рекорд удалось в том числе благодаря нововведениям в работе хирургической службы. Пациентов для химиотерапевтического и хирургического лечения начали госпитализировать отдельно. Появились новые хирургические отделения: опухолей кожи, костей и мягких тканей, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, а также специализированное отделение нейроонкологии.

«Два года назад, в 2020 году, в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины проводилось 5800 операций. В 2021 году мы вышли на цифру 7870, а это прирост 35%. В 2022-м — 9800. В целом хирургическая активность за эти годы выросла с 66% практически до 96%. То есть практически каждый больной, который поступает на хирургическую койку, оперируется», — подытожил главный врач ЧОКЦОиЯМ, главный внештатный онколог регионального Минздрава Дмитрий Ростовцев.