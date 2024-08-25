«Это работа для людей с огоньком»: копейчанин о самой сложной работе — в шахте

Вялому человеку там делать нечего

В шахтах должны работать люди с огоньком. В этом уверен копейский шахтер Александр Кашутин, посвятивший профессии 34 года. Работать под землей на глубине сотен метров способен далеко не каждый человек. Риск обвалов и взрывов, отсутствие неба над головой — это занятие для рабочих со стальными нервами.



Александр Кашутин пришел в шахту «Красная горнячка» после окончания горного техникума в 1968 году, когда ему было 18 лет. В 1976 году он перевелся на шахту «Капитальная» на должность бригадира. Там он проработал 27 лет — до 2003 года.







Уголь добывали на так называемых комплексах. Сначала проходчики нарезали лаву, потом на место заводили комплексы и комбайны. С комбайнов уголь шел на рештаки (металлический желоб), потом — по лентам на ствол и далее на обогатительную фабрику. Оттуда сырье распределялось по заказчикам.

«Надо очень внимательно относиться к своей работе. Любая халатность чревата травмами. Это физически очень трудная, пыльная, грязная работа. Бывало, что до лавы приходилось пробираться ползком», — рассказал Александр Кашутин.

Шахтеры очень ответственно относились к вентиляции, так как в пустотах среди пород может скапливаться метан, который в закрытых помещениях становится весьма взрывоопасным. Поэтому проветривание шахт было обязательным. Несмотря на сложности, шахтеры работали весело и с шутками. Рабочие любили устраивать соревнования, кто из бригад даст больше угля.

«Очень организованная была работа, ребята были очень хорошие. Старшие учили молодежь. Все работали с огоньком. Без огонька нечего спускаться», — отметил Кашутин.





Некоторых манила в шахту зарплата, однако после экскурсии на глубине это желание отпадало.

«Работать шахтером непросто. Был у меня здоровый парень, работал на электровозе. Просил взять его, так как зарплата у шахтеров была выше. Я ему сказал: „Пошли пройдешься, я тебе покажу наши условия“. Там загрохотало, тут загрохотало. Он ответил: „Нет, я лучше на своем электровозе буду ездить“. Для работы должна быть сила воли и характер закаленный. Вялому человеку там делать нечего», — сказал Александр Кашутин.

Отметим, сейчас в Копейске нет действующих шахт. Шахта «Капитальная» входила в ОАО «Челябинская угольная компания». Ее закрыли в 2009 году.