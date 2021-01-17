«Это просто невозможно»: в Челябинской епархии прокомментировали объявление об освящении воды в бассейне ЮУрГУ

Отметим, в спорткомплексе по случаю освящения отменили посещения бассейна и сауны

На минувшей неделе представители спортивного комплекса ЮУрГУ сообщили о том, что 19 января 2021 года в бассейне будет проходить освящение воды. В связи с этим некоторые сеансы будут отменены. В социальных сетях пользователи выразили недоумение, и редакция Первого областного информационного агентства решила разобраться в ситуации.

«19 января 2021 года в 14:00 в бассейне ЮУрГУ будет проходить освящение воды. Обратите внимание, отменяются сеансы: бассейн — 14:15, сауна „Компакт“ — 13:30, 14:30. Для тех, кто боится крещенских морозов, есть отличная альтернатива — купание в освященной воде спорткомплекса»,— говорится в объявлении.

Но, как объяснил корреспонденту ИА «Первое областное» протоиерей Игорь Шестаков, представители спорткомплекса неправильно написали объявление, и на самом деле там будет проходить традиционный молебен.

«Это будет не освящение воды. Это будет просто молебен, они неправильно написали объявление. Это запланированное мероприятие, которое мы там ежегодно проводим, все-таки школа подготовки олимпийского резерва. И мы прямо в самом корпусе, в том числе там есть и бассейн, в день крещения собираемся, совершаем молебен, благословляем преподавательский и тренерский составы, и потом кропим святой водой. Освящение воды в бассейне просто невозможно»,— рассказал Игорь Шестаков.

Таким образом, всем желающим окунуться в крещение придется посетить специально оборудованные для этого места. Но не забывайте о рекомендациях, которые подготовило ГУ МЧС России по Челябинской области.