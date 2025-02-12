«Это пипец» — спасатель отреагировал на отказ рыбаков покидать лед

Рыбаки везде одинаковы: и в Охотском море, и на Миассе в Челябинске

С утра 12 февраля страна следит за спасением 300 рыбаков с льдины в Охотском море. 10‑метровая трещина отделила кусок, на которой находятся люди, от берега.

Началась спасательная операция, в МЧС отправили на место людей, вертолет и судно на воздушной подушке.

Спасатели МЧС России пытаются эвакуировать мужчин. Но некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова, сообщает МЧС.

«Вот, ребята отказываются лететь. Бур дороже. Вы не будете улетать? Со льда уходить не будете? Это пипец»,— так реагирует на видео от МЧС спасатель на отказ мужчин подняться в вертолет с дрейфующей льдины.

Сейчас спасли 109 рыбаков.

Вернемся в Челябинск. Тонкий лед с промоинами на Миассе не пугает местных рыбаков. То и дело их можно увидеть у лунок, несмотря на запреты.

«Уважаемые челябинцы! Обращаем ваше внимание, что на реке Миасс отсутствует прочный ледяной покров. В некоторых местах наблюдается тонкий лед, а также имеются промоины. Запрещается выход на тонкий лед, это становится причиной гибели и травматизма людей!» — ежедневно напоминает ЕДДС.

Но, похоже, на любителей рыбалки это не действует.