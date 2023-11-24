Это первый признак сердечной патологии

С проявлением необходима консультация врача

Указать на возможное развитие сердечного заболевания может изменившийся пульс. Если ранее ваши показатели были в пределах нормы и составляли 60—80 ударов в минуту, а теперь отклонились в ту или иную сторону, следует посетить кардиолога.

«Изменившийся пульс способен указать на различные болезни, которые могут представлять даже угрозу жизни, причем это может быть не только кардиологическая проблема но и, например, эндокринная патология. Так, при гипертиреозе — повышенной функции щитовидной железы наблюдается высокая частота сердечных сокращений даже в состоянии относительного покоя», — предупреждают терапевты.

Отметим, что при физической нагрузке и стрессе пульс повышается и это считается нормой, но к обычным значениям ритм должен вернуться в течение десяти минут после того, как человек успокоится. Пульс повышается и после приема пищи. А вот снижения характерны для отдыха — если вы спите, значения будут меньше. Если же видимой причины к повышению или уменьшению пульса нет, нужно записаться к врачу.