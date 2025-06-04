Это обследование помогает оценить риск инсульта

Пройти его можно бесплатно во время диспансеризации

Диспансеризация позволяет не только выявить уже имеющиеся болезни, но и оценить риск развития разных недугов. Например, дуплексное сканирование сосудов головы и шеи дает возможность оценить риск развития инсульта, сообщает пресс-служба ТФОМ Челябинской области.

Обследование проводят мужчинам от 45 лет и женщинам старше 54 лет на втором этапе диспансеризации, если у них есть одновременно три фактора риска: повышенное артериальное давление (140/90 мм рт. ст. и выше), повышенный уровень холестерина (выше 5 ммоль/л) и избыточная масса тела (ее определяет врач при осмотре, измерив рост, вес и окружность талии).

«Брахиоцефальные артерии отвечают за кровоснабжение головного мозга, тканей головы, шеи и плечевого пояса. В случае их закупорки происходит инсульт», — рассказал главный внештатный специалист по функциональной диагностике Челябинской области Александр Сарычев.

Если артерии неидеальны, врач назначит лекарства, которые могут предотвратить развитие инсульта.