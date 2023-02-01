«Это физически сложно»: семейная пара из Снежинска освоила секреты кондитерского дела

В месяц супруги создают около тысячи десертов

1 февраля во всем мире отмечают День десерта. Для некоторых десерты — это не просто лакомство. Жительница Снежинска Евгения Морозова благодаря любви к созданию тортов и пирожных смогла преуспеть в кондитерском деле и даже найти семейное счастье. Сладкое творчество супругов оценили не только жители нашего региона, но и жюри популярного в России телешоу.

«Взяли без опыта работы»

Евгения Морозова — педагог профессионального обучения и дизайнер прически. Но ее путь пошел по совсем иной стезе: шесть лет назад она начала осваивать искусство создания различных десертов.

Девушка признается: она обожает сладкое и с детства помогала своей бабушке готовить домашние торты. Будучи студенткой одного из вузов Екатеринбурга, Евгения однажды решила пройти трехдневные курсы кондитеров.

«Пришла на занятия, а там все словечки непонятные, названия инвентаря незнакомые. Первый день прошел как в космосе: ничего не понимала. А когда до практики дело дошло, все сразу стало получаться. Преподаватель удивилась: мол, точно раньше не училась на кондитера? Сказала, что рука у меня как будто поставлена», — вспоминает кондитер.

К концу обучения Евгения уже решила, что планирует с головой уйти в эту тему. И хотя сокурсницы были уверены, что без опыта работы ее вряд ли куда-то возьмут, все сложилось с точностью до наоборот. Работодателей без слов убедили горящие глаза и энтузиазм начинающего кондитера.

Десерты для «запретки»

Работать в одном из ресторанов Екатеринбурга было интересно, но на жизнь в большом городе едва хватало. Евгения почти сразу начала брать подработку — заказы на торты и пирожные. Очень скоро ее десерты распробовали в родном Снежинске, и меньше чем через год она переехала в «запретку».

К новому делу девушка отнеслась серьезно: для работы нужно было отдельное помещение. Благо оно нашлось у одного давнего знакомого. Кто бы мог тогда подумать, что вскоре арендодатель станет для Евгении супругом и деловым партнером!

«Рома работал менеджером по продажам, а у меня в это время хорошо пошли заказы. Я одна из первых стала делать модные муссовые десерты. Работала днем и ночью. Это был кошмар. Муж начал мне помогать: мыл посуду, заливал начинки, делал бисквиты. Работу кондитера часто романтизируют, хотя это физически сложное дело: поднимание тяжестей, больная спина и уставшие ноги. В итоге с прежней работы муж ушел и мы начали вдвоем развивать нашу кондитерскую. Сейчас супруг работает в ядерном центре, но в свободное время всегда готов помочь мне», — уточняет девушка.

Минута славы

Хотя кондитерскую супругов в Снежинске знают хорошо, год назад о ней услышали по всей России. Евгения стала участницей 6-го сезона популярного кулинарного шоу Рената Агзамова «Кондитер» на канале «Пятница». Снежинский кондитер представила торт для пятилетнего мальчика в виде морских глубин со съедобными элементами конструктора лего. Фирменный комментарий «Шикардос!» от Рената Агзамова дал Евгении пропуск в финал.

В борьбе за путевку в суперфинал нашу землячку подвел бисквит. На детский торт в тропическом стиле отводилось всего три часа. Жюри сошлось во мнении: по вкусу торт Евгении великолепен, но кокосовая стружка в его составе сделала бисквит слишком плотным.

Опыт в шоу оказался захватывающим, но повторять его Евгения не спешит. Местные заказчики порой ставят очень непростые задачи. К примеру, на свадьбу для своей сестры она сделала торт высотой почти метр. Он наполовину состоял из фальш-ярусов, на сбор всей конструкции и декор ушло много сил. В общей сложности этот торт создавался около двух суток.

Ну а для себя и своей семьи Евгения выбирает простые и вкусные лакомства. Ее сынишка, например, предпочитает капкейки и пирожное «картошка», супруг — меренговый рулет. А себе на день рождения кондитер всегда готовит один и тот же торт со вкусом манго, сливок и грецкого ореха на морковном бисквите.