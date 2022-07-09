Еткульский тракт в Челябинской области встал в многокилометровой пробке

Рассказываем, с чем это связано

На Еткульском тракте в Челябинской области сегодня, 9 июля, образовалась многокилометровая пробка в сторону села Калачево. Об этом журналисту ИА «Первое областное» рассказали очевидцы.

«Стоим уже час на Еткульском тракте. Жуткое пекло, движение очень медленное. Автомобилисты не выдерживают и разворачиваются»,— пожаловалась Анастасия.

Наша читательница предположила, что на одном из участков дороги произошло ДТП. Однако в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что именно по этой дороге жители и гости региона отправляются в Калачево на областной Сабантуй.

В ГИБДД по Челябинской области попросили южноуральцев заранее планировать свой маршрут, чтобы не стоять в пробке.

«В связи с посещением праздника большого количества людей просим жителей и гостей региона заранее выбирать маршрут движения и рассчитывать время прибытия. На месте для осуществления распорядительно-регулировочных действий несут службу 10 экипажей ДПС. Призываем гостей праздника не нарушать законодательство Российской Федерации и соблюдать правила посещения публичных мероприятий»,— сообщили в ведомстве.