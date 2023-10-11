Еткульский район до конца года получит три новых автобуса по областной программе

Технику оборудуют валидаторами для безналичной оплаты проезда

Три новых автобуса ПАЗ доставят в Еткульский район до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе районной администрации. Технику закупили в рамках масштабной работы по обновлению общественного транспорта по всему региону.

Новые автобусы оснастят системой системой безналичной оплаты проезда и камерами видеонаблюдения, а также тахографами и системой «ГЛОНАСС».

В районной администрации сообщили, что планируют передать машины в аренду перевозчику, чтобы они усилили имеющиеся автобусные маршруты.

Напомним, в этом году Челябинская область получила специальные казначейские кредиты от федерального правительства на сумму 1,2 млрд рублей. Эти деньги как раз направили на покупку автобусов для городов и районов региона. Всего территориям поставят 121 автобус.

Накануне стало известно, что Златоуст, а также Красноармейский, Аргаяшский, Троицкий и Еманжелинский районы также до конца года получат новые автобусы. Всего регион закупит для этих территорий 21 машину.

Ранее о закупке новых автобусов ранее объявил глава Миасса Егор Ковальчук. Восемь новых машин привезут в город в начале следующего года.

Также о закупке 13 новых автобусов заявил глава Магнитогорска Сергей Бердников.