Этим утром в Челябинске зафиксированы семибалльные пробки

Движение особенно затруднено на северо-западе областного центра

На северо-западе Челябинска по-прежнему перекрыто движение на нескольких улицах, в связи с чем сегодня утром, 26 апреля, в городе образовались семибалльные пробки. Рассказываем, какие улицы лучше объехать, чтобы попасть на работу вовремя.

Небольшой затор образовался на улице Куйбышева, серьезная пробка возникла на Молодогвардейцев на участке от Куйбышева до проспекта Победы. Движение там также осложнено дорожно-транспортным происшествием. Стоят автомобили на Комсомольском проспекте и проспекте Победы на подъезде к улице Молодогвардейцев, а также на улице 40-летия Победы и Чичерина. На улице Братьев Кашириных затруднено движение на участке от Косарева до Кирова. Серьезные пробки возникли на Свердловском проспекте.

Затруднено движение на улице Труда на нескольких участках, а также Первой Пятилетки. Крупный затор зафиксирован на улице Каслинской на подъезде к проспекту Победы. Большая пробка и на проспекте Ленина на участке от улицы Артиллерийской до Цвиллинга. На пересечении с последней движение затрудняет ДТП. Небольшой затор возник на улице Блюхера в районе Рылеева.

В Калининском и Ленинском районах, а также частично в Тракторозаводском движение свободно.