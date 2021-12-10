Эти шаги защитят от сахарного диабета

На эндокринное заболевание можно повлиять

Диабет второго типа — это пожизненный диагноз, для которого характерно постоянное повышение уровня глюкозы в крови. В отличие от инсулинозависимого диабета первого типа на диабет второго типа можно воздействовать.

«Пациенту не удастся излечиться от недуга, но, придерживаясь простых правил, получится нормализовать свое состояние и не допускать запредельных скачков глюкозы в крови, а также разрушительного воздействия болезни на внутренние органы и системы. Эти же правила помогут людям, имеющим предрасположенность к заболеванию, — речь о пациентах с избыточной массой тела и предиабетом», — говорят врачи.

Сделайте пять шагов навстречу здоровью:

• сократите потребление сладкого — сладостям свойственно повышать концентрацию глюкозы в крови до опасных значений. Важно минимизировать наличие сладкого в рационе, также им нельзя лакомиться на пустой желудок, а притормозить повышение глюкозы от него поможет одновременное употребление белка;

• добавьте движения — научно подтверждено, что физической активностью и спортивными занятиями можно улучшить ответ организма на инсулин — гормон, нормализующий показатели сахара;

• пейте больше воды — вместо любых сахаросодержащих напитков нужно употреблять воду, ведь из сладкого питья сахар почти моментально проникает в кровоток;

• составьте низкоуглеводный рацион — углеводная пища всегда увеличивает концентрацию сахара в крови, поэтому обработанные и рафинированные углеводы можно позволить себе изредка, но не ежедневно;

• увеличьте количество клетчатки — с этим компонентом питательные вещества всасываются медленнее и скачков глюкозы не происходит. Также клетчатка насыщает организм на более продолжительный период и позволяет сбросить вес.