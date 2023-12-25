Этери Тутберидзе проведет мастер‑класс для юных челябинских фигуристов

Об этом с известным тренером договорился Алексей Текслер

Накануне, 24 декабря, в Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в церемонии награждения лучших спортсменов, а также пообещал любителям этого вида спорта много интересного. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«В феврале соревнования по фигурному катанию в рамках зимней спартакиады лучших спортсменов впервые примет Магнитогорск. А с Этери Тутберидзе договорились, что весной она проведет мастер-класс для наших детей»,— написал губернатор.

Также он сообщил о том, что после обсуждения с Федерацией фигурного катания на коньках России принял решение построить в Челябинске тренировочный каток для фигуристов, поскольку интерес к этому виду спорта растет с каждым годом.

Напомним, глава федерации Антон Сихарулидзе назвал организацию чемпионата в Челябинске эталонной. По его словам, все спортсмены, принявшие участие в мероприятии, с восторгом говорили о проведенных в Челябинске днях.