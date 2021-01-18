«Эта традиция будет продолжаться»: Алексей Текслер посетил церемонию вручения премии «Светлое прошлое»

Специальным гостем мероприятия стала Народная артистка России Тамара Гвердцители

Накануне в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова состоялась торжественная церемония вручения XVII народной премии «Светлое прошлое». Традиционно премии вручили выдающимся жителям Челябинской области, которые на данный момент живут за пределами региона. Ведущими церемонии стали Народная артистка России Марина Есипенко и Народный артист России Олег Митяев. Мероприятие посетил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной.

«Рад сегодня приветствовать вас здесь, на этой традиционной и при этом уникальной церемонии вручения премии „Светлое прошлое“. Сегодня 87 лет со дня образования нашей любимой Челябинской области, и я всех поздравляю с этим замечательным событием. Премия „Светлое прошлое“ — это уникальный проект, который собирает на Южном Урале всех тех людей, которые родились, выросли или имеют любую другую связь с нашим регионом. Отдельная благодарность Олегу Митяеву, он тот человек, благодаря которому эта премия ежегодно проводится. Надеюсь, эта традиция будет продолжаться. Дорогие друзья, еще раз всех поздравляю, желаю всего самого наилучшего, берегите себя»,— сказал Алексей Текслер.

После вступительного слова губернатора наградили лауреатов премии, отличившихся в науке, искусстве, спорте, производстве и общественно-политической деятельности. Им были вручены почетный диплом и статуэтка «Кентавр с цветком в груди», созданная знаменитым скульптором Эрнстом Неизвестным.

Специальным гостем мероприятия стала Народная артистка России Тамара Гвердцители. Она также поздравила лауреатов и исполнила для них пару песен.