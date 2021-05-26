Эстафета от Сахалина до Бреста: Челябинск принял флаг «Победа»

Мероприятие проходит в рамках всероссийской патриотической акции

В преддверии Дня пограничника 26 мая состоялась торжественная передача флага «Победа» из Екатеринбурга. Мероприятие проходит в рамках всероссийской патриотической акции, посвященной Победе в Великой Отечественной войне, — эстафеты флага от Сахалина до Бреста «Победа».

Эстафета началась 9 мая 2021 года в городе Корсакове Сахалинской области, а окончание состоится 21 июня в городе Бресте. В торжественном событии приняли участие специалисты управления по взаимодействию с общественными объединениями.

В Челябинске мероприятие прошло у памятника «Вечный огонь» на территории бульвара Славы на улице Коммуны.

«В нем приняли участие представители Челябинской областной общественной организации „Союз ветеранов пограничной службы“, Челябинского областного отделения Всероссийской общественной организации „Боевое братство“, участники боевых действий, а также граждане, проходившие службу в пограничных войсках. Кроме флага „Победа“ в городе Брест будут переданы флаги областей, которые приняли участие в эстафете, в том числе и флаг Челябинской области», — уточнили в мэрии.

Далее флаг «Победа» перевезут в Магнитогорск, где 27 мая состоится его торжественная передача.