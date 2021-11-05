«Если ты вакцинирован, то с QR-кодом никаких ограничений»: Алексей Текслер — о продлении нерабочей недели

Особый режим в Челябинской области сохраняется до 12 ноября

На этой неделе оперативный штаб по ковиду в Челябинской области принял решение о продлении нерабочих дней до 12 ноября. Почему это важно и на какой эффект рассчитывают власти, губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал в интервью федеральному телеканалу «Россия 24».

По словам Текслера, эпидситуация в Челябинской области непростая — заболеваемость ковидом растет. Но введение обязательной вакцинации и нерабочие дни уже дали положительный результат — наблюдается небольшое снижение госпитализаций.

«Мы хотим закрепить эффект. Мы посоветовались с главным санитарным врачом, с медиками и решили сделать следующую неделю нерабочей. Кроме того, мы приняли решение перевести на дистант школы, чтобы взрослые и дети оставались в семье, чтобы контакты были минимальными. Считаем, что это положительно повлияет на ситуацию с коронавирусом в регионе», — объяснил глава региона.

На вопрос о реакции бизнеса на продление нерабочих дней Текслер заметил, что на Южном Урале все торговые центры, рестораны, театры, кинотеатры, учреждения сферы услуг продолжают работать по QR-коду.

«Если ты вакцинирован, то с QR-кодом никаких ограничений по сути нет. На любое мероприятие, в любой торговый зал, кинотеатр можно попасть», — подчеркнул Алексей Текслер.

По словам губернатора, основная задача всех нововведений — мотивировать южноуральцев сделать прививку. При среднем уровне вакцинации по стране порядка 50% в Челябинской области привиты около 44% взрослого населения. Но уже к середине декабря власти надеются, что на Южном Урале привьются до 80% всех взрослых. Эффект от принятых мер уже налицо.

«Три недели назад мы за день вакцинировали 2-2,5 тысячи человек, а сейчас — 22-24 тысячи. Но тем не менее мы понимаем, что 44% вакцинированных взрослых это крайне мало. Риск колоссальный. Поэтому и вводятся дополнительные решения», — заявил Текслер.

Также Алексей Текслер заметил, что для вакцинации на Южном Урале созданы все условия. В регионе открыты 27 круглосуточных пунктов вакцинации от ковида, а самый большой прививочный пункт в челябинском ДС «Юность» работает по типу «бережливой поликлиники». Посетители пункта раздеваются в гардеробе, берут талон и ждут свою очередь в одну из 20 прививочных кабинок. Ожидая приема, люди могут смотреть телевизор и бесплатно попить воды. За день в «Юности» прививают по 1600-1700 человек. И такие темпы регион надеется сохранить на ближайшее время.

Накануне Минздрав Челябинской области обновил список пунктов, где прививают от ковида. Приводим полный перечень точек и график работы медиков в отдельном материале.



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