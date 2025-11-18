Если 31 декабря не покажут «Иронию судьбы»: в Челябинске говорили о праздниках

Столица Южного Урала стала площадкой конференции режиссеров театрализованных представлений

Челябинск принял вторую Всероссийскую конференцию режиссеров театрализованных представлений и праздников «Трансформация реальности». Главными темами дня стали внедрение новых государственных праздников в привычную россиянам реальность и использование необычных форматов мероприятий. В теме разбирался корреспондент ИА «Первое областное».

Конференция призвана объединить на одной площадке режиссеров различных направлений для обмена опытом. По сути, она стала платформой для дискуссии о том, могут ли государственные праздники стать ближе к россиянам и роднее, как Новый год, 8 Марта или День Победы. По словам ректора ЧГИК Сергея Синецкого, в фундаменте государственного праздника лежат такие основы, как совместная деятельность, общие ценности, совместная коммуникация во время празднования или же традиции.

«Например, для людей стали традицией „Голубые огоньки“ и показ „Иронии судьбы“ в Новый год. И мы можем не смотреть их, но их отсутствие на телеканалах вызывает какое-то чувство тревожности», — отметил Сергей Синецкий.

Доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Санкт-Петербургского государственного института культуры Валерий Кудашов добавил, что людям очень важен канун праздника — если его нет, то теряется чувство торжества. Также Сергей назвал пять принципов современного государственного праздника: патриотизм, память, прочувствование, понимание и воспитание.

На вопрос, могут ли государственные праздники перейти из формата «выходного дня» во что-то осмысленное, министр культуры Челябинской области ответил утвердительно. Но, к примеру, весной садоводы будут заниматься саженцами и выгнать их из огорода для празднования будет невозможно. Какой-то процент населения все равно не будет привлекаться к празднованиям, сколько выходных дней не делай. Сейчас же у людей главными праздниками остаются Новый год, День Победы и Пасха — это не просто выходные, а близкие и теплые мероприятия, которые празднуют в кругу семьи.

Добавим, директор научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» при РАНХиГС Ольга Астафьева в своем выступлении отметила, что Челябинск достоин стать культурной столицей 2027 года. Напомним, народное голосование проходит на портале «Госуслуги» до 6 декабря.



