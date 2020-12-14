Ещё семь предприятий Челябинска в шаге от закрытия из-за нарушения ковидных мер

Проверку не прошли также некоторые транспортные предприятия.

В Челябинске продолжаются проверки как транспорта, так и развлекательных заведений и предприятий общепита на соблюдение ковидных ограничений. Предприниматели стали более послушными, но всё же нарушения есть. Подробнее рассказали сегодня, 14 декабря, во время аппаратного совещания ответственные чиновники.

«За минувшие выходные совместно с Роспотребнадзором и полицией проверили 75 развлекательных заведений, составлено пять материалов о нарушениях. Также за неделю прошли проверки на предприятиях. В суд отправлено семь материалов на приостановку деятельности»,— рассказал заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

В целом, по его словам, соблюдения норм составляют 98,5 процента случаев.

Что касается транспорта, то, по словам заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова, за неделю на соблюдение масочного режима проверено 188 единиц транспорта. График дезинфекции нарушили четыре предпринимателя. Ещё два водителя были привлечены к административной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, и двум юридическим лицам направлены требования об устранении нарушений.