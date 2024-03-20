Анималист из Магнитогорска всю зиму подкармливает диких кабанов и косуль

Евгений Бочкарев рассказал о хитростях фотоохоты

Министерство экологии Челябинской области представило фотовыставку анималиста из Магнитогорска Евгения Бочкарева. На снимках — дикие животные, которые обитают на Южном Урале. Здесь и лисята, и косули, кабаны, бобры, суслики. У автора работ корреспондент информагентства поинтересовался, как удается поймать удачный кадр и сюжет. Оказалось, что, помимо фотоохоты, Евгений Бочкарев каждый день кормит диких кабанов и косуль, а браконьеры не раз поджигали его имущество и даже стреляли по автомобилю. История магнитогорского анималиста – в материале.





Евгений Бочкарев работал начальником производственного участка на одном из заводов города. Почти два десятка лет он увлекается пейзажной съемкой, но пять-шесть лет назад стал анималистом. Евгений фотографирует животных, обитающих на Южном Урале, основные локации для съемок — заказники. Чаще всего он снимает на закрытой территории гидрологического памятника в низовьях реки Малый Кизил. Это санитарная зона рядом в городом, закрытая от посещений и охоты. Но так было не всегда.

«Когда я только начал заниматься фотографией, за два месяца нашел 11 мест, где браконьеры разделывали лосей. Это казалось какой-то массовой охотой на копытных. Я и вступил в борьбу с браконьерами. На каждое место гибели животных вызывал полицию, привлек местное общество охотоведов и вместе мы добились, чтобы браконьеры отступили от этих мест. Но чего мне это стоило: поджигали мои автомобили, гараж, стреляли по автомобилю... Однажды в лобовом стекле я насчитал 13 пулевых отверстий», — рассказывает Евгений.

Теперь территория водозабора для общественного инспектора — свободное место для фотосъемок. Евгений признается, что годы наблюдений позволили сформировать календарь фотоохоты: лосей лучше снимать в период гона, косулят — в сентябре, бобров — весной, когда они строят хатки.





«Сейчас начался сезон лосей и кабанов. Например, я каждый день кормлю кабанов зерном и семенем льна. Зима суровая, без подкормки выжить очень сложно. Пока звери едят, я сижу в машине, наблюдаю, чтобы их никто не спугнул», — говорит Евгений.

Он признается, что рассказы о его «столовой» вызывают ажиотаж, многие до сих пор не прочь побраконьерничать на откормленных парнокопытных. Угрозу диким хрюшкам составляют и бродячие собаки. Они сбиваются в стаи по 8—9 особей и по-настоящему открывают охоту на животных. Что, впрочем, периодически и происходит на закрытой территории водозабора. Поэтому Евгений каждый день по часу-полтора ждет, когда стадо кабанов доест корм.





«Кабанам было тяжело зимовать. Они приходили сюда — на территорию водозабора, но до весны выживали лишь самые сильные. Лоси вообще раньше не зимовали здесь, постепенно они стали оставаться по одному-два, теперь я насчитал 10 особей. Поэтому я каждый день приезжаю сюда как на работу, проверяю тропы, кормушки, не заехал ли кто с ружьем», — признается Евгений.



С наступлением настоящей весны Евгений завершит подкормку, но возобновит фотоохоту. Пробуждение природы и животных — один из любимых моментов его съемок. Он признается, что очень любит снимать косуль. Для нескольких кадров анималист выезжает на 3—4 дня в Анненский заказник (а у Евгения есть пропуски во все заказники и ООПТ региона). Терпение и маскировка, знание повадок животных и птиц позволяют получить настоящие шедевры.