Еще в двух челябинских маршрутках можно будет оплачивать проезд по безналу

Их перевели на регулируемый тариф

Челябинские автобусы № 72 и 78 переводят на регулируемый тариф. У пассажиров появится возможность оплачивать проезд по транспортной и банковской картам, а также следить за движением машин в «2ГИС» и «Яндекс. Картах». Об этом сообщил Организатор перевозок Челябинской области.

Автобус № 72 переведут с 23 августа. На маршрут ЧМК — железнодорожный вокзал выйдут 12 автобусов малого класса, они будут ходить каждые 13—26 минут. Первый и последний рейс от ЧМК стартует в 5:40 и 21:03 соответственно. От ж/д вокзала — утренний в 6:06, вечерний в 21:16.

Маршрут № 78 перейдет на регтариф с 22 августа. Здесь также пустят автобусы малого класса, девять машин. Они будут ходить каждые 14 минут. Первый рейс от Мамина — в 5:40, от Академика Королева — в 6:04. Последний рейс от Мамина — в 21:33, от Академика Королева — в 20:47.